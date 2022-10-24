جونسون ينسحب من سباق زعامة حزب المحافظين

أعلن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون انسحابه من سباق زعامة حزب المحافظين.

وكان جونسون، الذي كان يقضي عطلة في منطقة البحر الكاريبي عندما استقالت ليز تراس من منصب رئاسة الوزراء ولم يدل بأي تصريحات عن عرض لاستعادة منصبه السابق، حصل على دعم العشرات من النواب المحافظين.

وقال جونسون في بيان: هذا ببساطة ليس الوقت المناسب، وذلك رغم تأكيده على حصوله على دعم عدد كاف من أعضاء البرلمان للتقدم إلى المرحلة التالية في السباق، لكن سوناك سبقه في عدد المؤيدين.

وأضاف: كانت هناك فرصة جيدة جداً لأن أفوز في الانتخابات بين أعضاء حزب المحافظين وأن أعود بالفعل إلى داوننج ستريت يوم الجمعة.

وواصل: لكن خلال الأيام الماضية، توصلت للأسف إلى استنتاج مفاده أن هذا ببساطة لن يكون الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله.