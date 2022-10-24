حمد المدلج: استبعاد غرفة التجارة من عضوية «التأمينات» و«هيئة الصناعة»

أعلن النائب حمد المدلج عن أنه تقدم ومجموعة من النواب باقتراحين بقانونين أولهما بشأن التعديل على قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وثانيهما بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للصناعة.

وأضاف المدلج في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة اليوم، إن التعديل على قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية يقضي بإبعاد ممثل غرفة تجارة وصناعة الكويت عن هذه المؤسسة المعنية بأموال المتقاعدين والمؤمن عليهم من الموظفين وأصحاب الأعمال.

وذكر المدلج إن الأمر امتد قبل فترة ليكون ممثل غرفة التجارة والصناعة رئيسا للجنة الاستثمار المعنية بالأموال والمتحكمة بقرار تمثيل التأمينات الاجتماعية في مجالس إدارات البنوك والشركات.

وأكد أنه بناء على ذلك فمن الواجب إبعاد ممثل غرفة التجارة عن التأمينات الاجتماعية.

وقال المدلج إن الاقتراح الثاني يقضي بالتعديل على قانون الهيئة العامة للصناعة بإبعاد ممثل الغرفة عن الهيئة، مضيفاً «لا يجوز أن يكون قرار المنح أو القرار الرقابي بيد المستفيد، لذلك من الواجب أن تبتعد غرفة التجارة وممثلوها عن الهيئة العامة للصناعة، إلى حين تقديم قانون لتنظيم عمل غرفة تجارة وصناعة الكويت وأن تخضع لكل مؤسسات الدولة والجهات الحكومية».

واختتم المدلج تصريحه قائلاً إنه تقدم بهذين الاقتراحين مع زملائه النواب شعيب المويزري وشعيب شعبان وعبد الله فهاد ود. فلاح الهاجري وأسامة الزيد.