خاص – الكسوف الجزئي في الكويت.. ومخاطر النظر إلى قرص الشمس

عيسى رمضان لـ«»: كسوف الشمس في الكويت جزئي وسيغطي 42:84% من قرص الشمس

• الظاهرة الفلكية تبدأ 1:20 ظهراً وذروة الكسوف 2:35 عصراً وينتهي 3:44 عصراً

• حذر من النظر إلى أشعة الشمس المباشرة إلا باستخدام نظارات وفلاتر مخصصة

د.عبدالمطلب بهبهاني لـ«»: النظر للشمس خلال الكسوف يكوي ويحرق شبكية العين ويتلف البصر

• تجنب النظر المباشر إلى قرص الشمس.. إلا من خلال استخدام نظارات مخصصة

() – أكد خبير الأرصاد الجوية عيسى رمضان أن الكسوف الجزئي للشمس في الكويت يصادف نهار يوم غد الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر الحالي ن مبيناً أن نسبة الكسوف المنتظر ستكون 42.84% في الكويت.

وأوضح رمضان في تصريح خاص لشبكة «» أن الظاهرة الفلكية ستبدأ الساعة 1:20 ظهراً ويكون ذروة الكسوف في الساعة 2:35 عصراً ، وينتهي الكسوف في الساعة 3:44 دقيقة عصرا.

وأضاف أن الكسوف المتوقع جزئي وليس كاملا وسيغطي نحو 42:84% من قرص الشمس.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى عدم النظر إلى أشعة الشمس المباشرة خلال كسوف الشمس الجزئي ، إلا من خلال استخدام النظارات والفلاتر المخصصة لذلك ، لكي لا تتأثر شبكية العين بضوء الشمس الساطعة

، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحيطة فقط هي الأمر المهم لا غير .

من جانبه أكد طبيب العيون الدكتور عبد المطلب بهبهاني أن خطورة النظر إلى أشعة الشمس بشكل مباشر خلال ظاهرة الكسوف هي من المسلمات الطبية والعلمية التي لا خلاف عليها .

وأوضح بهبهاني في تصريح خاص لشبكة «» الإعلامية أن الخطورة تكمن في وصول الأشعة الحمراء وفوق البنفسيجية وأبعض الأشعة الأخرى من الشمس إلى العين مباشرة ، ما يتسبب في كي وحرق خلايا معينة داخل شبكية العين وحدوث أضرار بالعين قد تؤدي إلى تلف البصر .

وأكد على ضرورة تجنب النظر المباشر إلى قرص الشمس خلال عملية الكسوف ، إلا من خلال استخدام نظارات خاصة محددة لتلك الظاهرة ، وليس من خلال النظارات الشمسية العادية .