خاص – الكسوف الجزئي في الكويت.. ومخاطر النظر إلى قرص الشمس

عيسى رمضان لـ«»: كسوف الشمس في الكويت جزئي وسيغطي 42:84% من قرص الشمس
• الظاهرة الفلكية تبدأ 1:20 ظهراً وذروة الكسوف 2:35 عصراً وينتهي 3:44 عصراً
• حذر من النظر إلى أشعة الشمس المباشرة إلا باستخدام نظارات وفلاتر مخصصة
د.عبدالمطلب بهبهاني لـ«»: النظر للشمس خلال الكسوف يكوي ويحرق شبكية العين ويتلف البصر
• تجنب النظر المباشر إلى قرص الشمس.. إلا من خلال استخدام نظارات مخصصة
() – أكد خبير الأرصاد الجوية عيسى رمضان أن الكسوف الجزئي للشمس في الكويت يصادف نهار يوم غد الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر الحالي ن مبيناً أن نسبة الكسوف المنتظر ستكون 42.84% في الكويت.
وأوضح رمضان في تصريح خاص لشبكة «» أن الظاهرة الفلكية ستبدأ الساعة 1:20 ظهراً ويكون ذروة الكسوف في الساعة 2:35 عصراً ، وينتهي الكسوف في الساعة 3:44 دقيقة عصرا.
وأضاف أن الكسوف المتوقع جزئي وليس كاملا وسيغطي نحو 42:84% من قرص الشمس.
من جانبه أكد طبيب العيون الدكتور عبد المطلب بهبهاني أن خطورة النظر إلى أشعة الشمس بشكل مباشر خلال ظاهرة الكسوف هي من المسلمات الطبية والعلمية التي لا خلاف عليها .
وأوضح بهبهاني في تصريح خاص لشبكة «» الإعلامية أن الخطورة تكمن في وصول الأشعة الحمراء وفوق البنفسيجية وأبعض الأشعة الأخرى من الشمس إلى العين مباشرة ، ما يتسبب في كي وحرق خلايا معينة داخل شبكية العين وحدوث أضرار بالعين قد تؤدي إلى تلف البصر .
وأكد على ضرورة تجنب النظر المباشر إلى قرص الشمس خلال عملية الكسوف ، إلا من خلال استخدام نظارات خاصة محددة لتلك الظاهرة ، وليس من خلال النظارات الشمسية العادية .