رئيس وزراء بريطانيا الجديد: نواجه أزمة اقتصادية ونحتاج للوحدة

أكد رئيس الوزراء البريطاني الجديد، ريشي سوناك، أن المملكة المتحدة تواجه أزمة اقتصادية عميقة تحتاج إلى الوحدة والتعاون.

وقال في أول تصريح له بعد اختياره لمنصبه الجديد: أتعهد بأن أخدم بنزاهة وتواضع، مضيفاً: نحتاج إلى إبقاء حزب المحافظين موحدا وكذلك بريطانيا.

كما بين أن الاستقرار في بريطانيا يأتي بالتعاون والوحدة، مضيفاً: جمع الحزب والبلاد سيكون أولويتي القصوى.

وقبل ذلك بقليل، أكد في كلمة لأعضاء حزب المحافظين في وقت سابق اليوم، أن اختيار الوزراء لن يكون معتمداً على الأسماء بل النهج، مبيناً أنه سيركز على السياسات لا الشخصيات