سفيرنا بالخرطوم: الهلال الأحمر سينشئ قرية نموذجية للأيتام في دارفور

(كونا) – أعلن سفير الكويت بالخرطوم الدكتور فهد الظفيري اليوم الاثنين أن الهلال الأحمر الكويتي يخطط لإنشاء قرية نموذجية للأيتام بولاية شمال دارفور.

وقال الظفيري في تصريح خاص لـ«كونا» ان الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي مها البرجس نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الاحمر اعربت عن رغبتهم في انشاء قرية نموذجية للاطفال الايتام في دارفور على غرار ما حدث في عدد من الدول الأفريقية.

وأضاف الظفيري أن النزاعات المسلحة في السودان وخاصة في اقليم دارفور ادت لوجود الالاف من الضحايا منهم الايتام والارامل والمحتاجين دون سبل عيش كريمة.

وأشار الى تطلع الكويت للتعاون مع السودان في المجالات التجاربة الاستثمارية والتنموية بعد تشكيل حكومة انتقالية وتجاوز الازمة السياسية منوها الى ان السودان كان من اوائل الدول العربية التي استفادت من قروض وتسهيلات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في عام 1962 لصالح مشروع سكك حديدية.

في السياق رحب والي شمال دارفور نمر عبدالرحمن بنية الهلال الاحمر الكويتي انشاء قرية نموذجية للاطفال في ولاية شمال دارفور وقال في تصريح خاص لـ«كونا» «نتعهد بتذليل كل العقبات امام المشروع الذي من شانه خلق أثر كبير في حياة المشردين والارامل» معربا عن امله في مزيد من التعاون خلال الفترة القادمة.