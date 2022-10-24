مجلس الأمة

سمو ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الأمة وأعضاء مكتب المجلس

منذ ساعة واحدة
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استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح اليوم رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون.

كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح اليوم رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون وأعضاء مكتب المجلس لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر كلا من نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير وأمين سر المجلس أسامة عيسى الشاهين ومراقب المجلس الدكتور عبدالكريم عبدالله الكندري ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مهند طلال الساير ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية شعيب شباب المويزري ورئيس لجنة الأولويات عبدالله فهاد العنزي وأمين عام مجلس الأمة عادل عيسى اللوغاني وذلك بمناسبة تشكيل هيئة المكتب. 

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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