مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ احمد النواف

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الإثنين، في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف.

واستمع مجلـس الوزراء إلـى شـرح قـدمـه وزير الصحـة حـول مستجدات الأمـراض الموسمية وسبل الوقاية منهـا، مؤكـداً بأن معـدل الحالات لا يزال ضمـن الـنطـاق المعتاد، وأن معظـم الحالات لم تستدع الدخـول إلى المستشفى أو العناية المركـزة، كما أشار إلى أن المؤشرات والمعايير الوبائيـة لفيروس كورونـا فـي الـبـلاد تدل على استقرار الأوضاع داخـل الكـويـت فـي الـوقـت الـراهـن، مؤكـداً عـلـى ضـرورة اتباع سـبل الوقايـة وعـدم مخالطـة الأخـريـن فـي حالـة ظهـور الأعراض، وضرورة أخـذ تطعيمـات الشـتاء الموسمية واستكمال الجرعات المقررة للقاح كوفيد 19.

وأعـرب مـجـلـس الـوزراء عن تضامن الكويـت الـكـامـل والشامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة حيال التصريحـات التـي صـدرت في أعقـاب الـقـرار الـذي اتخذته مجموعـة أوبـك بـلـس مؤخـراً والـتـي أخـرجـت الـقـرار مـن إطـاره الاقتصـادي الخالص، مشيداً بـالـدور الرائـد الـذي تقـوم بـه المملكـة العـربيـة السـعودية الشقيقة وإسهاماتها في مواجهـة التحديات الإقليمية والدوليـة ودورها في معالجتهـا بما يحفظ المصالح المشتركة للدول ويصـون الأمـن والسـلم الدوليين، ويدعـم تـوازن السـوق النفطية والاستقرار الاقتصـادي العالمي، ومؤكـدا بـأن الـقـرار الـذي اتخذته مجموعـة أوبـك بـلـس جـاء بناء على دراسات اقتصادية خالصـة تـم فيهـا مـراعـاة تـوازن الـعـرض والـطـلـب فـي أسواق البترول العالمية بمـا يـحـفـظ هـذه الأسـواق مـن التقلبات ويخدم مصالح المنتجين والمستهلكين عـلـى حـد سـواء، منوهاً بأن هـذا الـقـرار جـاء بإجماع كـافـة الـدول الأعضـاء فـي أوبـك بلس وفق الأعرف السائدة في المنظمات الدولية.