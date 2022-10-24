معهد الأبحاث يتعاقد مع هيئة الصناعة لإعداد فرص استثمارية لمشاريع صناعية

وقّع معهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للصناعة في مقر المعهد عقداً يهدف الى تحقيق التعاون في إعداد فرص استثماريه لمشاريع صناعية من أهم المنتجات المشتقة من الصناعات البترولية في دولة الكويت. ووقّع المذكرة نيابة عن معهد الكويت للابحاث العلمية القائم بأعمال مدير عام المعهد الدكتور مانع محمد السديراوي، وعن الهيئة العامة للصناعة مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف المهندس محمد عيد العدواني.

وبهذه المناسبة، ذكر د. مانع محمد السديراوي أن هذا العقد يأتي امتدادا للتعاون المستمر بين المعهد والهيئة العامة للصناعة في توفير أفضل الخبرات العلمية في المجالات المختلفة، وتأكيداً لذلك نوقع اليوم عقداً لإعداد 3 فرص من أهم المنتجات المشتقة من الصناعات البترولية التي تساهم في تطوير التكنولوجيا البترولية والنهوض في الصناعات البترولية في دولة الكويت.

وقال د. مانع السديراوي أن المعهد سيقوم بتنفيذ العقد على ثمانية مراحل وهي تقديم المقترحات للفرص الاستثمارية وتحديد الأفضلية والاولوية بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة ومن ثم تطوير الفرص المقترحة ومراجعة المقترحات ومن ثم اعداد الفرص الاستثمارية وتسليم ملفات دراسة الجدوى والمراجعة مع المستثمر واخيراً دراسة نقل التكنولوجيا.

وأضاف السديراوي أن هذه العقد تأتي دعماً لبرنامج عمل الحكومة خصوصاً في المحور الأول من البرنامج وذلك في تنشيط القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال والاستدامة المالية العامة وتنمية سوق العمل وتعزيز توطين الصناعات، حيث يدعم الاقتصاد المعرفي من خلال نقل المعرفة وابتكارات المعهد إلى القطاع الخاص لتصنيع وتسويق هذه الاختراعات والابتكارات العلمية وتطويرها لتكون فعالة في الصناعات الوطنية، والتي من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بقوة المعرفة والإبتكار والتكنولوجيا.

ومن جانبه قال القائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز ابحاث البترول في المعهد الدكتور داوود بهزاد أن من خلال العقد سيوفر المعهد الكوادر الاستشارية اللازمة لبحث الفرص الاستثمارية المبتكرة وتحويلها من مبتكرات وتقنيات علمية الى صناعات كبيرة بالتعاون مع الهيئة والمستثمرين بهدف تحسين جودة عملية التصنيع والانتاج والتشغيل في الصناعات البترولية بشكل خاص وتنمية سوق العمل في القطاعات الاخرى بشكل عام.