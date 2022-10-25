«أوابك»: صناعة البتروكيماويات مهمة في تنفيذ خطط التنمية المستدامة

(كونا) – أكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» علي بن سبت أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه صناعة البتروكيماويات في تنفيذ خطط التنمية المستدامة في العديد من الدول العربية.

وقال بن سبت في كلمة خلال ندوة نظمتها الأمانة العامة لـ«أوابك» اليوم الثلاثاء حول دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة عبر تقنية الاتصال المرئي إن البتروكيماويات تعد أحد أهم مصادر الدخل للدول المنتجة للنفط.

وأضاف أن الأمانة العامة دأبت على عقد سلسلة من الندوات وورش العمل ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء في مجال الصناعات اللاحقة ومنها صناعة البتروكيماويات والتي تهدف إلى تسليط الضوء على أهم التحديات والفرص المتاحة لتنويع الاقتصاد وزيادة القيمة المضافة للمنتجات.

وشدد على أهمية مشروعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لدورها المحوري والهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العديد من دول العالم.

وبين أن أهمية تلك المشروعات تتجسد بدرجة أساسية في قدرتها على توفير فرص عمل بمعدلات كبيرة وبتكلفة استثمارية منخفضة مما يساهم في معالجة مشكلة البطالة وزيادة الدخل القومي وتنويع مصادره وزيادة القيمة المضافة.