احتجاجات إيران تدخل أسبوعها السادس

استمرت المظاهرات الطلابية في عدد من جامعات إيران، الثلاثاء، فيما قاطع طلاب في جامعة قم، جنوبي طهران، كلمة لمتحدث باسم الحكومة، ورددوا هتافات احتجاجية، وذلك في تواصل لمظاهرات دخلت أسبوعها السادس في أعقاب مصرع الشابة مهسا أميني بعد 3 أيام من احتجاز شرطة الأخلاق لها.

وانتشرت دعوات في عدد من القطاعات لتنظيم تجمعات احتجاجية حاشدة، الأربعاء، بمناسبة مرور 40 يوماً على وفاة أميني.

وعطَّل طلاب جامعة قم اجتماع المتحدث الرسمي باسم الحكومة، علي بهادري جهرمي، وهتفوا أمام مراسل الإذاعة والتلفزيون يوسف سلامي، الذي كان ينوي إجراء مقابلة مع عدة أشخاص.

وردد الطلاب هتافات أمام المتحدث الحكومي «أيها الباسيجي كُل جيداً إنها النهاية»، و«الطلاب يموتون ولا يقبلون الذل».