«الأوقاف»: نعمل على حل مشكلة صرف الرواتب المتأخرة لبعض الأئمة والمؤذنين

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بياناً بشأن إيقاف صرف رواتب بعض الأئمة والمؤذنين العاملين على بند الاستعانة بخبرات، أوضحت فيه أنها تعمل بتوجيهات من وزير العـدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لتعزيز شؤون النزاهة عبدالعزيز الماجد لحل مشكلة صرف رواتب بعض الأئمة والمؤذنين غير الكويتيين على بند الاستعانة بخبرات.

وأكدت «الأوقاف» أنها تقوم ببذل كافة الجهود لإنهاء هذا التأخير وصرف الرواتب لمستحقيها بشكل عاجل، إيماناً من الوزارة بضرورة حفـظ حقوق موظفيها وعدم المساس بها وذلك بالتنسيق مع جهاز المراقبين الماليين.