محليات

البلدية: تحديد 7 مواقع لمخيمات التعاونيات الربيعية

منذ 29 دقيقة
0 0 دقيقة واحدة

(كونا) – أعلنت بلدية الكويت اليوم الثلاثاء تحديد سبعة مواقع لتوزيعها على الجمعيات الراغبة في إقامة أسواق لها بمواقع المخيمات والسماح لها بإقامة مخيم ربيعي أو مركز ترفيهي أو منتزه ترفيهي للمساهمين والرواد.
وذكرت البلدية في بيان صحفي أن لجنة تحديث ودراسة مواقع المخيمات الربيعية اشترطت بعد اجتماع مع الجهات المعنية وبعض ممثلي الجمعيات التعاونية توزيع تلك المواقع شريطة التزامهم بالمواقع المخصصة من قبل اللجنة والالتزام بالمساحة المحددة من قبل البلدية.
وأوضحت أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال كاستعراض مواقع المخيمات تمهيدا لاعتمادها من قبل اللجنة والتأكيد على نظافة مواقع التخييم والاحكام والاشتراطات العامة لاستخراج تراخيص المخيمات.
وأشارت إلى أن اللجنة دعت ممثلي الجمعيات للاجتماع معهم الإثنين المقبل لاختيار المواقع.
يذكر أن لجنة تحديث ودراسة مواقع المخيمات الربيعية تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف التحضير والتجهيز وتوفير سبل الراحة لرواد البر نظرا لقرب موسم التخييم الربيعي الذي سيبدأ من 15 نوفمبر المقبل حتى 15 مارس من العام المقبل.

منذ 29 دقيقة
0 0 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

بعض الطرق والشوارع تشهد ازدحاماً مرورياً تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد

سبتمبر 25, 2022

«الصحة» تعيد النظر في لائحة العلاج بالخارج

منذ 4 أسابيع

بوقماز: تطوير وزارة الكهرباء والماء لتكون مصدر فخر لمنتسبيها

منذ يوم واحد

«الداخلية»: بيع مركبات بالمزاد العلني الأربعاء 12 الجاري

منذ أسبوعين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى