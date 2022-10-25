البلدية: تحديد 7 مواقع لمخيمات التعاونيات الربيعية

(كونا) – أعلنت بلدية الكويت اليوم الثلاثاء تحديد سبعة مواقع لتوزيعها على الجمعيات الراغبة في إقامة أسواق لها بمواقع المخيمات والسماح لها بإقامة مخيم ربيعي أو مركز ترفيهي أو منتزه ترفيهي للمساهمين والرواد.

وذكرت البلدية في بيان صحفي أن لجنة تحديث ودراسة مواقع المخيمات الربيعية اشترطت بعد اجتماع مع الجهات المعنية وبعض ممثلي الجمعيات التعاونية توزيع تلك المواقع شريطة التزامهم بالمواقع المخصصة من قبل اللجنة والالتزام بالمساحة المحددة من قبل البلدية.

وأوضحت أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال كاستعراض مواقع المخيمات تمهيدا لاعتمادها من قبل اللجنة والتأكيد على نظافة مواقع التخييم والاحكام والاشتراطات العامة لاستخراج تراخيص المخيمات.

وأشارت إلى أن اللجنة دعت ممثلي الجمعيات للاجتماع معهم الإثنين المقبل لاختيار المواقع.

يذكر أن لجنة تحديث ودراسة مواقع المخيمات الربيعية تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف التحضير والتجهيز وتوفير سبل الراحة لرواد البر نظرا لقرب موسم التخييم الربيعي الذي سيبدأ من 15 نوفمبر المقبل حتى 15 مارس من العام المقبل.