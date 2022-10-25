الرئيس الأوكراني: الصواريخ الروسية والمسيرات الإيرانية دمرت ثُلُث قطاع الطاقة

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المجتمع الدولي لتغطية عجز متوقع في ميزانية أوكرانيا بـ 38 مليار دولار، لافتا إلى أن الصواريخ الروسية والطائرات المسيرة إيرانية الصنع دمرت أكثر من ثُلُث قطاع الطاقة في أوكرانيا، فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على العالم ألا يضيع الوقت وأن يساعد الأوكرانيين على إعادة بناء بلادهم سريعا، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتنسيق إجراءات إعادة الإعمار من خلال توفير أمانة لهذه المهمة.

وذكرت أورسولا فون في مؤتمر لإعادة إعمار أوكرانيا منعقد في برلين «ليس لدينا وقت لنضيعه، فحجم الدمار هائل. البنك الدولي يقدر تكلفة الأضرار عند 350 مليار يورو».

وأشارت إلى الحاجة لإطلاق منصة تنسيق دولية لإعادة الإعمار في أقرب وقت ممكن، ويفضل قبل نهاية العام أو مطلع العام المقبل، مضيفة أن المفوضية مستعدة لتوفير الأمانة لها.