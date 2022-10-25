السيسي: أنا ضهري ربنا واللي يقدر على ربنا يتفضل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه كان حريصًا على الحفاظ على تماسك الدولة المصرية ومجتمعها.

وأضاف السيسي، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الثلاثاء: «كنت حريصًا أن أحافظ على التماسك الهش للدولة المصرية ومجتمعها بما فيهم الفصيل ده، لأجل خاطرها وإنها مش مستحملة أكثر من كدا خراب».

وأوضح: «فكانوا يقولولي إيه، إحنا عايزين نحافظ عليك، أنت الأيقونة بتاعتنا أنت البطل، طيب هو البطل خلاص ولا إيه؟ هو حد ممكن يدي ضهره ولا إيه»، وتابع: «لا مش ليا، أنا ضهري ربنا، واللي يقدر على ربنا يتفضل».

وأضاف: «مصطفى مدبولي أكثر المسؤولين الذين يعانون معي لخدمة مصر، الناس شايفة اللي بيتعمل قدامها وأن ما تم في الـ100 سنة الماضية يتم في 3 أو 5 سنوات»، «والله العظيم أقل من 10 آلاف جنيه راتب شهري لأى حد يبقى مش عايش».