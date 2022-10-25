محليات

«الصحة» تنصح بأخذ تطعيمات الشتاء الموسمية ولقاح كورونا

منذ ساعتين
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أعلنت وزارة الصحة مجموعة من الخُطوات العملية لتقليل احتمالية نقل العدوى الفيروسيّة، للأمراض التنفسيّة الموسميّة. 

وأوضحت أن تلك الخطوات تتلخص في مداومة غسل وتطهير اليدين ، وتغطية الفم والأنف أثناء العطس والسعال ، وعدم مخالطة الآخرين في حال ظهور أعراض أو علامات المرض ، ومداومة تنظيف الأسطح. 

وأضافت أن الخطوات تشمل المبادرة لأخذ تطعيمات الشتاء الموسمية ولقاح كورونا ، وتغطية الفم والأنف في المنشآت الصحية كالمستشفيات، وفي الأماكن المزدحمة المغلقة ، وطلب الاستشارة الطبية عند استمرار الأعراض أو زيادة حدتها. 

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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