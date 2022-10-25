«الصحة» تنصح بأخذ تطعيمات الشتاء الموسمية ولقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة مجموعة من الخُطوات العملية لتقليل احتمالية نقل العدوى الفيروسيّة، للأمراض التنفسيّة الموسميّة.

وأوضحت أن تلك الخطوات تتلخص في مداومة غسل وتطهير اليدين ، وتغطية الفم والأنف أثناء العطس والسعال ، وعدم مخالطة الآخرين في حال ظهور أعراض أو علامات المرض ، ومداومة تنظيف الأسطح.

وأضافت أن الخطوات تشمل المبادرة لأخذ تطعيمات الشتاء الموسمية ولقاح كورونا ، وتغطية الفم والأنف في المنشآت الصحية كالمستشفيات، وفي الأماكن المزدحمة المغلقة ، وطلب الاستشارة الطبية عند استمرار الأعراض أو زيادة حدتها.