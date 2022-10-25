«الطيران المدني»: مطار الكويت الدولي يحقق أرقاماً قياسية في معايير السلامة الدولية

(كونا) – كشفت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الثلاثاء، عن تحقيق مطار الكويت الدولي نتائج قياسية في معايير سلامة الأنظمة الدولية خلال العام الحالي، إذ أظهرت نتائج تقييم المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» تفوقه بنسبة 77.45 في المئة.

وقال نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران في الإدارة دعيج العتيبي اليوم الثلاثاء، إن المتوسط الإقليمي لتقييم «إيكاو» يبلغ نحو 76 في المئة في حين يبلغ المتوسط العالمي 69.54 في المئة.

وأضاف العتيبي أن تصنيف الكويت يعتبر «متميزاً ولا توجد أي ملاحظات من (إيكاو) على مطار الكويت الدولي الذي سيشهد ارتفاعا في التقييم في معايير سلامة الأنظمة بعد الانتهاء من مشروع المطار الجديد (تي 2) الذي يتميز بأحدث التقنيات على المستوى الأمني».

وأشار إلى أن قطاع السلامة والأمن والنقل الجوي في (الإدارة) هو الجهة المشرعة والمنظمة والرقابية لصناعة الطيران في دولة الكويت التي تولي الجانب الأمني للطيران اهتماما كبيراً.

ونوه بنجاح «الطيران المدني» بالتعاون مع وزارة الداخلية في تطبيق المواثيق والاتفاقيات الأمنية الدولية ووضع الأنظمة الأمنية المعتمدة التي تواكب القوانين الدولية المنظمة مما أسهم في «رفع الملاحظات التي كانت عائقا في وقت سابق للشركات الوطنية للطيران».

وأوضح أن إدارة سلامة الطيران تتولى التفتيش والتدقيق على الطائرات القادمة والمغادرة سواء كانت محلية أو أجنبية بشكل مستمر، وفقا لبرنامج تفتيشات السلامة للطائرات غير الأوروبية (SAFA) فضلا عن التفتيش والتدقيق الإداري الدوري السنوي الشامل على الشركات المشغلة المحلية.

وأشار إلى تقييم مطار الكويت الدولي ومدى الالتزام بالإجراءات التفتيشية عبر تطبيق اللوائح والأنظمة المحلية والدولية على مقدمي الخدمات والجهات العاملة في المطار والتدقيق السنوي والجولات التفتيشية شبه اليومية التي تقوم بها إدارة سلامة الطيران.

وحول مدى التزام الشركات العاملة بالمطار وطائراتها الناقلة بالشروط الفنية أكد العتيبي التزام تلك الشركات بالقواعد والأنظمة المحلية والدولية لافتا إلى أن «الطيران المدني» تتولى باستمرار التحقق من جميع البيانات ومستويات السلامة إذ أوقفت بعض الشركات التي لا تلتزم بهذه الأنظمة.

وثمن جهود المسؤولين والموظفين في «الطيران المدني» ووزارة الداخلية الذين يواصلون العمل لتطوير الأداء بشكل مستمر للارتقاء بالعمل الأمني بمطار الكويت الدولي.