القيادة السياسية تهنئ رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك

(كونا) – بعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة تكليفه من قبل الملك تشارلز الثالث لتولي رئاسة الوزراء معربا سموه عن صادق تمنياته له بدوام التوفيق والنجاح في تجاوز مختلف التحديات المعاصرة التي يواجهها البلد الصديق والاسهام بالمسيرة الطموحة والعريقة للمملكة المتحدة.

مشيدا سموه بالعلاقات التاريخية والراسخة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين ومؤكدا على التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بأطر التعاون بينهما في مختلف المجالات الى آفاق ارحب متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة تكليفه من قبل الملك تشارلز الثالث لتولي رئاسة الوزراء متمنيا سموه له دوام التوفيق والسداد ووافر الصحة والعافية.

وبعث سمو الشيخ أحمد النواف ببرقية تهنئة إلى رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة تكليفه من قبل صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا لتولي رئاسة الوزراء وتشكيل حكومة صاحب الجلالة.