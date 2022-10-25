المسباح: الكويتيون قديما كانوا يسمون كسوف الشمس وخسوف القمر باسم «خسف»

(كونا) – قال الباحث في التراث الكويتي صالح المسباح إن الكويتيين قديما كانوا يسمون كسوف الشمس وخسوف القمر باسم واحد هو (خسف) مشيرا إلى أنهم كانوا لا يعلمون عن حدوثه الا ساعة مشاهدتهم له.

وأوضح المسباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء أن أول من يرى هذه الظاهرة كان ينادي ويصرخ (خفس – خفس) ثم يتجه لأقرب منزل ويطرق على بابه مناديا أصحابه (خفس – خفس) وهكذا حتى يعلم جميع سكان الكويت بالحادثة الفلكية التي كانوا يرون فيها أمرا خطيرا ويتجمعون في المساجد ثم يصعد المؤذن إلى المسجد ويدعو إلى الصلاة.

وأضاف أن من الموروثات القديمة أنه لحظة (الخفس) كما كان يسميها الكويتيون قديما أن مجموعة من الاولاد يخرجون ويحملون المصاحف بأيديهم مفتوحة باتجاه السماء ويبدأون يغنون بصوت عال أهزوجة تراثية يقول مطلعها (مولانا يا مولانا.. لا إله إلا الله.. نبي مرضاة مولانا لا اله إلا الله.. يا سامع دعانا لا إله إلا الله.. محمد زين كله زين.. لا إله إلا الله) في حين كان الرجال يهبون الى المساجد لأداء الصلاة.

وكانت قد حدثت في الكويت عدة كسوفات جزئية غطى بها القمر معظم قرص الشمس في أعوام 1914 و1922 و1976 و1999 أما الكسوف الكلي الذي حدث في الكويت فكان في 25 فبراير عام 1952 وتحول النهار إلى ليل. وشهدت سماء الكويت في تمام الساعة 20ر1 بعد ظهر اليوم الثلاثاء كسوفا جزئيا للشمس يستمر حتى الساعة 44ر3 عصرا في ظاهرة فلكية فريدة ومميزة تعتبر الأهم في سماء الكويت لعام 2022.