المواطنون والمقيمون تابعوا الكسوف الجزئي للشمس في سماء الكويت

(كونا) – ما إن شهدت سماء البلاد اليوم الثلاثاء ظاهرة الكسوف الجزئي للشمس حتى استعد العديد من المواطنين والمقيمين لرصد هذه الظاهرة ومتابعتها باعتبارها ظاهرة لا تتكرر كثيرا.

ورغم التحذيرات من مخاطر النظر المباشر إلى الشمس عند حدوث تلك الظاهرة إلا العديد من الناس قاموا بمتابعتها من عدة أماكن سواء فوق الأبنية أو بالمناطق المكشوفة أو في الساحل.

وشهدت سماء الكويت في تمام الساعة 20ر1 بعد ظهر اليوم كسوفا جزئيا للشمس يستمر حتى الساعة 44ر3 عصرا في ظاهرة فلكية فريدة ومميزة تعتبر الأهم في سماء الكويت لعام 2022.