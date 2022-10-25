بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 22.3 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 3ر22 نقطة ليبلغ مستوى 33ر7223 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 31ر0 في المئة.

وتم تداول 9ر127 مليون سهم عبر 8372 صفقة نقدية بقيمة 18ر37 مليون دينار (نحو 6ر112 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 9ر27 نقطة ليبلغ مستوى 84ر5369 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 52ر0 في المئة من خلال تداول 3ر69 مليون سهم عبر 3182 صفقة نقدية بقيمة 6ر7 ملايين دينار (نحو 23 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 3ر41 نقطة ليبلغ مستوى 2ر8102 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 51ر0 في المئة من خلال تداول 5ر58 مليون سهم عبر 5190 صفقة بقيمة 5ر29 مليون دينار (نحو 3ر89 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 10ر43 نقطة ليبلغ مستوى 49ر5549 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 77ر0 في المئة من خلال تداول 5ر60 مليون سهم عبر 2329 صفقة نقدية بقيمة 7ر6 ملايين دينار (نحو 3ر20 مليون دولار).

وكانت شركات (أصول) و(التخصيص) و(كميفك) و(سكب ك) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أجيليتي) و(أعيان) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (الأنظمة) و(حيات كوم) و(العقاري) و(تجاري) الأكثر انخفاضا.