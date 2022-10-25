سمو ولي العهد يستقبل الوزراء السابقين ويشيد بأدائهم لمسؤولياتهم بكل إخلاص 

(كونا) – استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح اليوم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق الدكتور محمد عبداللطيف الفارس ووزير الخارجية السابق الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ووزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابقة الدكتورة رنا عبدالله الفارس ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق المستشار جمال هاضل الجلاوي ووزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة السابق علي حسين الموسى ووزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية السابق فهد مطلق الشريعان.

هذا وقد أشاد سموه بأدائهم لمسؤولياتهم بكل إخلاص وتفان معربا سموه عن شكره وتقديره لهم على ما بذلوه من جهد وعطاء لمصلحة وطنهم العزيز خلال فترة توليهم مناصبهم الوزارية متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والسداد.