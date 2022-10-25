مجلس الأمة يعقد جلسة خاصة اليوم لمناقشة ميزانيات الجهات الحكومية

يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة علنية اليوم الثلاثاء، وذلك بناء على الطلب المقدم من الحكومة استنادا إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لمناقشة عدد من المشاريع بربط ميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة، وميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022/2023.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة الخاصة الموضوعات التالية:

أولا: مشروعات القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2023/2022 وعددها (40)

1- التقرير (الأول) للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن اعتماد تقديرات توجيه (3) النفقات الرأسمالية الباب الثاني (شراء الأصول غير المتداولة الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2022. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

2- التقرير (الثاني) للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن اعتماد تقديرات توجيه (2) المصروفات الجارية الباب الأول (تعويضات العاملين) الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2022. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

3- التقرير (الثالث) للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية 2023/2022 وعددها (22) مشروعا بقانون، (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

4- التقرير (الرابع) للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2023/2022 وعددها (17) مشروعا بقانون، (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

5- التقرير (الخامس) للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2022،

(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

ثانيا: مشروع قانون بالنقل بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022/2021

1- التقرير السابع للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشروع قانون بالنقل بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022/2021. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

ثالثا: مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة للسنة المالية 2021/2020 وعددها (5)

1- التقرير السادس للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة عن السنة المالية 2021/2020 وعددها (5) مشاريع بقانون. (أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة).

يذكر أنه تم إدراج المشاريع بقوانين وفق نص المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي تنص على أنه “لكل من تقدم باقتراح أو بمشروع قانون أن يسترده ولو كان ذلك أثناء مناقشته فلا يستمر المجلس في نظره إلا إذا طلبت ذلك الحكومة أو أحد الأعضاء، ويسري هذا الحكم على اقتراحات العضو الذي تزول عضويته لأي سبب من الأسباب.

ويستمر المجلس في نظر التقارير المقدمة عن مشروعات القوانين التي اقترحتها الحكومة بعد انتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه ، ما لم تر اللجنة سحب التقرير لإعادة النظر فيه ، فتجاب إلى طلبها دون مناقشة.