دوليات

واشنطن بوست: مؤسس «فاغنر» واجه بوتين بإخفاقات جيشه في أوكرانيا

منذ 36 دقيقة
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قالت صحيفة واشنطن بوست، في تقرير، إن يفغيني بريغوجين، مؤسس وصاحب شركة المرتزقة الروسية فاغنر، التي تُسهم بدور مهم في ساحة المعركة في أوكرانيا، كان هو الشخص الذي واجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً بإخفاقات جيشه في حرب أوكرانيا، وذلك وفقاً لمسؤولين أمريكيين مطلعين.
وقال المسؤولون الذين تحدثوا دون الكشف عن هويتهم لمناقشة معلومات استخباراتية حساسة، إن انتقادات بريغوجين تؤكد ما يصرح به علناً منذ أسابيع، لكن الكشف عن أنه لم يشعر بالحرج من مواجهة بوتين بهذه الانتقادات القاسية للأداء العسكري الروسي دلالة على تنامي نفوذه، في ظل تعثر حرب موسكو. ويسلط الضوء أيضاً على الموقف المهتز للقيادة الرسمية لمؤسسة الدفاع الروسية، التي تعرضت لانتقادات من بريغوجين وآخرين، بعد شهور من الأخطاء والخسائر في ساحة المعركة.

منذ 36 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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