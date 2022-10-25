محليات

وزير الخارجية يشارك في حفل استقبال اليوم الوطني للولايات المتحدة

منذ ساعة واحدة
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(كونا) – شارك وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح مساء اليوم الثلاثاء في حفل استقبال اليوم الوطني للولايات المتحدة الأمريكية الذي أقيم في مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الكويت.
وعبر وزير الخارجية خلال مشاركته عن خالص تهانيه للولايات المتحدة الأمريكية قيادة وحكومة وشعبا بهذه المناسبة العزيزة متمنيا دوام التقدم والازدهار للعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وللشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما مزيدا من الارتقاء والنماء.
وأشاد في كلمة ألقاها بمستوى العلاقات التاريخية التي تربط الكويت والولايات المتحدة الأمريكية وما توصلت إليه والتي تشهد مرور 61 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما و31 عاما على تحرير الكويت مؤكدا على عمق هذه العلاقات وتميزها بنسق تعاون تصاعدي ومستمر في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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