وزير الطاقة السعودي: المملكة ستكون المورد لكل من لديه احتياج

قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان اليوم الثلاثاء إن بعض الدول تستخدم مخزوناتها من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي كورقة للتلاعب بالأسواق في حين أن الغرض الأساسي منها هو تخفيف أي نقص في الإمدادات.

وقال الوزير في كلمة أمام مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض «من واجبي أن أوضح أن خسارة مخزونات الطوارئ قد تكون مؤلمة في الأشهر المقبلة».

وأوضح أن المملكة ستكون المورد لكل من لديه احتياج، مضيفاً أن أرامكو تزود أوروبا حالياً بـ950 ألف برميل نفط يومياً.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي عن خطة لبيع ما تبقى من كميات جرى سحبها من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي في البلاد بحلول نهاية العام والبدء في تجديد المخزون في إطار مساعيه لخفض أسعار البنزين المرتفعة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في الثامن من نوفمبر.

وجاء قرار بايدن بعد أن قررت دولة مجموعة أوبك+ خفض إنتاجها من النفط بداية من الشهر المقبل بواقع مليوني برميل يوميًا.