وفاة المحامي المصري الشهير فريد الديب بعد صراع مع المرض 

توفى المحامي المصري الشهير فريد الديب،، اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع مرض السرطان.

ولم تعلن أسرة فريد الديب عن موعد ومكان تشيع جنازة الراحل حتى اللحظة.

وقبل أيام، تقدم فريد الديب بمذكرة الطعن على الحكم الصادر من المحكمة بالإعدام على المتهم محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف.

عرف عن فريد الديب المحامي أنه الأكثر جدلًا خلال فترة عمله بمهنة المحاماة، بعد استبعاده من النيابة العامة، فيما يعرف بـ«مذبحة القضاة» عام 1969، ثم انطلق بعدها فريد الديب في رحلته مع المحاماة.

وعلى مدار تاريخه تولى الديب الدفاع عن عدد من القضايا الأكثر جدلًا للرأى العام المصري، ولكن تظل قضية القرن التي تولى فيها فريد الديب الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، العلامة البارزة في حياته المهنية.