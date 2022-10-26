«أرامكو» السعودية تعلن إنشاء صندوق للاستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار

(كونا) – أعلنت شركة (أرامكو) السعودية اليوم الاربعاء إنشاء صندوق للاستدامة بقيمة 5ر1 مليار دولار للاستثمار في التقنية التي يمكن أن تدعم تحولا مستقرا وشاملا للطاقة معتبرة اياه “أحد أكبر صناديق رأس المال الجريء على مستوى العالم”.

وذكرت (ارامكو) في بيان ان هذا الاعلان جاء خلال فعاليات النسخة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار في (الرياض) التي انطلقت امس الثلاثاء وتستمر الى يوم غد الخميس.

وقالت ان الصندوق الذي تديره شركة (أرامكو فينتشرز) يعد ذراع (أرامكو) السعودية لرأس المال الجريء امتدادا لجهود الشركة لتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

واضافت ان الصندوق سيسعى للاستثمار في التقنيات التي تدعم طموح الشركة بالوصول إلى الحياد الصفري للانبعاثات في أعمالها التشغيلية في عام 2050 اضافة إلى تطوير أنواع وقود جديدة منخفضة الكربون.

وذكرت (ارامكو) ان الصندوق ستشتمل مجالات استثماراته في التركيز على احتجاز الكربون وتخزينه وحلول انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتقدم في كفاءة الطاقة والحلول المناخية القائمة على الطبيعة وحلول الاستدامة الرقمية والهيدروجين والأمونيا قليلة الكربون والوقود الاصطناعي حيث سيستهدف الصندوق الاستثمارات على مستوى العالم في تلك المجالات.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة (أرامكو) ياسر الرميان ان “التغير المناخي يعد قضية بالغة الأهمية ولذلك فإن إطار الاستدامة متكامل مع استراتيجية الشركة وقراراتها الاستثمارية”.

واضاف ان “الشركة تسعى لإيجاد حلول طويلة الأجل لتحديات الطاقة العالمية من خلال تعزيز الاستثمارات واسعة النطاق وبناء شراكات محلية وإقليمية ودولية رئيسة حيث تهدف إلى تمكين تحول مستقر وشامل للطاقة يلبي احتياجات العالم من الطاقة مع انبعاثات أقل”.

من جانبه قال رئيس (أرامكو) وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر إن “إطلاق صندوق الاستدامة الخاص بالشركة ومشاركتنا في سوق الكربون الطوعي يمثلان إضافات متميزة في توجهنا نحو الحياد الصفري”.

واضاف الناصر “اننا نتعامل مع تحديات المناخ كأولوية كبرى ونركز جهودنا على تحديد حلول عملية وملموسة يمكن أن يكون لها تأثير مفيد”.

وبين انه من خلال الصندوق يتم التخطيط للاستثمار في تقنيات جديدة ومبتكرة لديها القدرة على تقليل الانبعاثات الناتجة عن غازات الاحتباس الحراري وفي الوقت نفسه من خلال المساعدة في إنشاء سوق طوعي للكربون في المملكة.

واعرب الناصر في هذا السياق عن الامل في تشجيع الاستثمار في تلك التقنيات لجعلها مجدية اقتصاديا.