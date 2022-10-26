«التجارة» تضبط شركة تمارس الغش التجاري بمساحيق التجميل والمستحضرات الطبية

قامت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة ( الداخلية والصحة والإطفاء والبلدية والكهرباء والماء ) بتوجيه ضربة للغش التجاري حيث قامت التجارة بضبط إحدى الشركات والتي تستخدم سبعة محال ومخزنين في منطقة السالمية يقوم المخالف بجمع عدة أنواع من زيوت وشامبو الشعر ومساحيق التجميل والمستحضرات الطبية منتهية الصلاحية لتغيير تواريخ إنتهاء صلاحيتها لتواريخ أخرى حديثة ومستقبلية باستخدام طابعة وأختام.

وأوضحت الوزارة أن المخالف يقوم أيضاً بإعادة تركيب عدة منتجات أخرى منها وصناعتها من جديد مما يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلكين.

وأضافت أنه تم العثور على كميات وعبوات كثيرة تقدر بالآلاف من القطع المنتهية الصلاحية والمعاد تركيبها مخزنة في المخازن في بيئة غير صالحة للتخزين .

وقام فريق الرقابة التجارية بضبط المخالفة بعد عملية رصد وتحقق إستمرت لعدة أيام بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

وقامت التجارة إثر ذلك بإغلاق المنشآت التابعة للشركة وحصر المضبوطات والتحفظ عليها ، وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالف .