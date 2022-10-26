الدولار الأميركي يستقر أمام الدينار.. واليورو يرتفع

(كونا) – استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الاربعاء عند مستوى 0.309 دينار في حين ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.60 في المئة إلى مستوى 0.308 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الثلاثاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 1.22 في المئة إلى مستوى 0.354 والفرنك السويسري بنسبة 0.44 في المئة لمستوى 0.311 دينار في حين استقر الين الياباني عند مستوى 0.002.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.