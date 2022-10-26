محليات

السادس والعشرون من أكتوبر في ذاكرة تاريخ الكويت

منذ 59 دقيقة
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(كونا) – السادس والعشرون من أكتوبر..
1990 – قوات الاحتلال العراقية تضع متفجرات في أكثر من 300 بئر من آبار النفط الكويتية التي يبلغ عددها ألف بئر بزعم مواجهة أي هجوم من قوات التحالف الدولي.
2010 – منتخب الكويت لمسابقة (سكيت) يحرز الميدالية الذهبية في بطولة الجائزة الكبرى لرماية الأطباق الطائرة التي أقيمت في كازاخستان.
2010 – شركة مجموعة الراي الاعلامية تعلن ادراج اسهمها للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) لتكون اول شركة إعلامية في الكويت تتاح أسهمها للتداول.
2020 – إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية تفتتح باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة للفصل التشريعي ال16 (أمة 2020) ويستمر لمدة عشرة أيام والتي تمت وسط اجراءات صحية وقائية مشددة بسبب تفشي وباء (كورونا المستجد – كوفيد 19).
2020 – المستشار أحمد العجيل يؤدى اليمين الدستورية أمام سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة تعيينه رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز.

منذ 59 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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