العيسى يسأل الشيتان عن خطة الحكومة في توفير وظائف للشباب

وجّه النائب عبدالوهاب العيسى سؤال برلماني إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بشأن خطة الحكومة في توفير وظائف للشباب في السنوات الخمس عشرة المقبلة.

سؤال إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما خطة الحكومة في توفير نصف مليون وظيفة للشباب في السنوات الخمس عشرة المقبلة؟ وفي أي القطاعات ستكون؟

2- في حال كانت الخطة الاستعانة بالقطاع الخاص، هل القطاع الخاص قادر على صناعة هذا العدد من الوظائف؟ وفي حال تبين عدم قدرة القطاع الخاص على خلق تلك الوظاىف، ما خطة الحكومة لتمكين القطاع الخاص من تغطية هذا الأمر؟

3- هل هناك خطط حكومية لتشجيع الخريجين للعمل في القطاع الخاص وتطويره؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالخطة.

4- هل لدى الحكومة تصور عن شكل الوظائف التي يمكن توفيرها للخريجين في القطاع الخاص؟

5- ما أسس ومعايير ديوان الخدمة المدنية في تدحيد احتياجات سوق العمل؟ وهل ستكون هناك استعانة بالمؤسسات البحثية والأكاديمية الحكومية وغيرها من المؤسسات المعنية بالتوظيف؟