الكويت: القمة العربية بالجزائر تنعقد في ظروف دولية معقدة

(كونا) – قال سفير الكويت لدى مصر ومندوبها الدائم في جامعة الدول العربية غانم الغانم اليوم الأربعاء ان القمة العربية المرتقبة بالجزائر تنعقد في ظل ظروف دولية معقدة ودقيقة وما ترتب عنها من تبعات خطيرة على الأمن القومي العربي.

وقال السفير الغانم في تصريح لـ«كونا» على هامش ترؤسه وفد الكويت في اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين التحضيري للقمة العربية في دورتها الـ31 إن هذه القمة تأتي بعد ثلاث سنوات من انعقاد آخر قمة في تونس بسبب تفشي فيروس كورونا.

وشدد على ضرورة توحيد مواقف الدول العربية وتنسيق الجهود والعمل على تعزيز آليات العمل العربي المشترك لتحقيق التضامن العربي بما يعكس تطلعات الشعوب العربية.

وأكد ان مشاركة الكويت في قمة الجزائر تعكس حرص واهتمام القيادة السياسية على إنجاح هذه القمة ودعم الجهود العربية لتحقيق التضامن العربي وتعزيز العمل العربي المشترك.

وانطلقت بالعاصمة الجزائر في وقت سابق اليوم الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في دورتها العادية الـ31 التي تستضيفها الجزائر يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل تحت شعار «لم الشمل العربي».