«المالية» تدرس إعادة تسعير أملاك الدولة

كشف مصدر في وزارة المالية، أن إعادة تسعير أملاك الدولة سيتم طرحها على طاولة النقاش قريباً، بعد وضع التصورات والدراسات اللازمةلهذا الملف.

وأفاد المصدر، وفقاً لجريدة «الجريدة»، بأنه بعد الانتهاء من تلك الدراسات، سيتم عرضها على الفريق الفني ووضعها أمام متخذي القرار،مشيراً الى أن الدراسة لتلك العقود ستتم بالتنسيق بين وزارة المالية والجهات ذات العلاقة.

وقال إن الهدف من إعادة النظر في تسعير أملاك الدولة هو تحقيق العدالة في الأسعار، لاسيما أنها لم تزد منذ فتره طويلة، كما أن الهدفمنها هو إيجاد روافد جديدة للميزانية، وتخفيف الاعتماد على النفط، لاسيما أن الأسعار منخفضة مقارنة مع سعرها الحقيقي، فضلاً عنأنها ثابتة منذ عقود ولم تتغير.

وفي سؤاله عن ارتفاع أسعار النفط ومدى الحاجة إلى تلك الدراسة، بيّن أن زيادة رسوم عقود الانتفاع لا تتنافى مع ارتفاع أسعار النفطحالياً وارتياح الميزانية، بل تأتي مكملة في ظل التوجه العام لرفع الإيرادات غير النفطية.

وكشف تقرير ديوان المحاسبة أنه منذ بداية العام هناك ضياع وهدر بعشرات الملايين من الدنانير، من عدم التقدير الحقيقي لرسوم الانتفاعواستغلال أراضي أملاك الدولة ومواقعها، مشدداً على ضرورة تحديد تلك الرسوم وفقاً لدراسات فنية مناسبة، وتماشياً مع أسعار السوقالسائدة، ومراعاة تغييرها وتحديثها، وفق المتغيّرات والأوضاع الاقتصادية.