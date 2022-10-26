اقتصاد

تركيا تُغرّم «ميتا» نحو 18.6 مليون دولار لانتهاك قانون حماية المنافسة

منذ 44 دقيقة
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قال مجلس المنافسة التركي، وهو الجهة المعنية بحماية المنافسة ومكافحة الاحتكار، اليوم الأربعاء، إنه فرض غرامة على شركة Meta platforms المالكة لـ  Facebook تبلغ 346.72 مليون ليرة (18.63 مليون دولار) بسبب انتهاك قانون حماية المنافسة.

وأضاف المجلس في بيان أنه قرر أن الشركة عرقلت منافسيها الذين يعملون في مجال تقديم خدمات التواصل الاجتماعي وأسواق الإعلانات عبر الإنترنت عن طريق دمجها لبيانات جمعتها عبر Facebook و Instagram وWhatsApp.

وأشار المجلس إلى أن تحديد قيمة الغرامة المفروضة جاء على أساس الدخل السنوي للشركة المسجل في 2021.

منذ 44 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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