مجلس الأمة

سعد الخنفور يقترح رفع بدل الإيجار إلى 300 دينار

منذ 60 دقيقة
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تقدم النائب سعد الخنفور باقتراح بقانون لتعديل قانون الرعاية السكنية ورفع بدل الإيجار ليصبح 300 دينار.

وجاء نص الاقتراح كما يلي :

يستحق رب الأسرة اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية بدل إيجار شهري مقداره ثلاثمائة دينارا كويتيا تدفعه له المؤسسة شهريا حتى حصوله على الرعاية السكنية، ولا يستحق هذا البدل رب الأسرة الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن أو بدل إيجار نقدي، فإذا قل البدل النقدي الذي يتقاضاه عن بدل الإيجار المقرر في الفقرة السابقة دفعت له المؤسسة الفرق بين البدلين، وفقا لحكم الفقرة المذكورة، وفي جميع الأحوال لا يستحق رب الأسرة أي فروق مالية عن الفترة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة.

منذ 60 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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