سمو رئيس الوزراء يستقبل وزير الدولة السعودي الأمير تركي بن محمد 

(كونا) – استقبل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب محمد الرشيد ووزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أماني سليمان بوقماز ووزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح ووزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز وليد المعجل ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد الصباح وسعادة مدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر.

كما حضرها عن الجانب السعودي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد آل سعود ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح ومدير عام مكتب سموه حمد بن سليمان السليم.