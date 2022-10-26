سمو ولي العهد يستقبل الأمير تركي بن محمد آل سعود والوفد المرافق

(كونا) – استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق الذي يضم كلاً من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ونائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح ومدير عام مكتب سموه حمد بن سليمان السليم وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وقد نقل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة تحياتهما إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

كما نقل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

حضر اللقاء رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتورة أماني سليمان بوقماز ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله الجابر وكبار المسؤولين في الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد.