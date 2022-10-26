غرفة التجارة تؤكد أهمية مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج والمملكة المتحدة

(كونا) – أكدت غرفة تجارة وصناعة الكويت أهمية مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والممكلة المتحدة التي انطلقت منذ 22 يونيو الماضي مشيرة إلى متابعة قطاع الأعمال الكويتي باعتبارها نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

جاء ذلك في بيان صحفي للغرفة بمناسبة لقاء نائب رئيسها فهد الجوعان اليوم الأربعاء مع رئيس المفاوضين للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة توماس ونتيل في مقر الغرفة.

وأكد البيان أن الوصول إلى اتفاقية يعود بالمنفعة على تعزيز التجارة البينية طبقا لقواعد منظمة التجارة العالمية من خلال تحرير تجارة السلع والخدمات وإزالة العوائق علاوة على إضفاء المزيد من الأفضليات والإعفاءات التي تمنح للمصدرين والمستوردين والمستثمرين لتعزيز النمو والازدهار بين الجانبين.

ونقل البيان عن ونتيل تأكيده أن اتفاقية التجارة الحرة تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين فضلا عن إيجاد فرص للاستثمار بمختلف القطاعات وفتح آفاق جديدة في شتى المجالات.