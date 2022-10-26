مجلس الأعمال الكويتي يشارك في مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض 

(كونا) – شارك مجلس الأعمال الكويتي في دبي والامارات الشمالية بأعمال الدورة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض التي انطلقت أمس الثلاثاء تحت شعار «الاستثمار في الإنسانية.. تمكين نظام عالمي جديد».

وقال رئيس المجلس المهندس فراس السالم في تصريح لـ«كونا» اليوم الاربعاء إن مشاركة المجلس تأتي استكمالا للمشاركة الكويتية الكبيرة من قبل كبرى المؤسسات والشركات الاستثمارية بدولة الكويت سنويا في هذا الحدث المهم.

وأضاف السالم ان لدى القطاع الخاص الكويتي شهية كبيرة للمشاريع الطموحة المقبلة في السعودية والمناطق الاقتصادية الجديدة التي سيتم انشاؤها لما لها من بعد اقتصادي متقارب مع الكويت مشيرا الى وجود المشاريع والاستثمارات الكويتية بمعظم مدن السعودية.

وكانت النسخة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار قد انطلقت في الرياض امس الثلاثاء وتستمر حتى غدا الخميس بحضور ستة الاف مشارك فيما بلغ عدد المتحدثين 500 متحدث في جلساتها التي يبلغ عددها 180 جلسة ستعقد بشكل متزامن إضافة إلى 30 ورشة عمل واربع قمم مصغرة موزعة على مدى الأيام الثلاثة.

يذكر ان مجلس الأعمال الكويتي يعمل منذ تأسيسه في عام 2016 على تعزيز الخبرات والفرص والعلاقات من خلال الفعاليات المتنوعة كما يفتح أبواب عضويته لجميع رواد الأعمال والعاملين والشركات الكويتية في الإمارات او من يرغبون في توسيع أعمالهم فيها من خلال زيارة موقعه الإلكتروني.