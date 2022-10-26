هولندا تحقق بشأن مراكز شرطة صينية على أراضيها

أفادت وزارة الخارجية الهولندية، الأربعاء، بأنها تحقق في تقارير تفيد بإنشاء الصين مركزين غير قانونيين للشرطة في هولندا، تستخدمهما لمراقبة المعارضين.

وذكرت وسائل إعلام هولندية أن المركزين الصينيين في كل من أمستردام وروتردام، يقدمان كما يُفترض مساعدة دبلوماسية، لكن لم يتم التصريح عنهما للحكومة الهولندية.

وقالت شبكة «آر تي إل» إن مركزي الشرطة يُستخدمان لـ«إسكات معارضين سياسيين»، نقلاً عن معارض صيني مقيم في هولندا.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الهولندية مكسيم هوفينكامب، أن بلادها تأخذ المعلومات على محمل الجد، مشيرةً إلى أن الخارجية تحقق حالياً في أنشطة ما يسمى بمراكز للشرطة، عندما يكون لدينا مزيد من الوضوح حول هذا الموضوع، سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.