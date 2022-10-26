واشنطن: الوسيط الأمريكي يتوجه إلى لبنان لإتمام اتفاقية الحدود البحرية 

(كونا) – أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المنسق الرئاسي الخاص المكلف التوسط في محادثات حل النزاع الحدودي البحري بين لبنان ودولة الاحتلال الإسرائيلي عاموس هوشتاين سيتوجه إلى لبنان اليوم الأربعاء لإتمام إبرام اتفاقية الحدود البحرية التي أعلن مؤخرا عن التوصل إليها.

وقالت الوزارة في بيان إن هوشتاين سيلتقي في لبنان رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي للتعبير عن امتنانه لكل منهم على روح التشاور والانفتاح التي تحلوا بها طوال فترة المفاوضات والتي وضعت أسسها ضمن الإطار الذي تم التوصل إليه عام 2020.

ووفق البيان من المقرر أن يتوجه الوسيط الأمريكي بعد ذلك إلى بلدة الناقورة الحدودية في جنوب لبنان لاتخاذ الخطوات النهائية لإدخال اتفاق إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ.

وبعد ذلك سيقدم الطرفان الإحداثيات البحرية إلى الأمم المتحدة بحضور الولايات المتحدة.