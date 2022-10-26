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وزير الإعلام شارك في الاجتماع الـ26 لوزراء الثقافة الخليجيين بالرياض

منذ ساعتين
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(كونا) – ترأس وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب ورئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي عبد الرحمن المطيري الاربعاء وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الاجتماع الـ26 لوزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في الرياض.

وتم خلال الاجتماع مناقشة قرار المجلس الوزاري في دورته ال153 بشأن حماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات الخليجية ومتابعة قرارات الاجتماع ال25 لوزراء الثقافة الخليجيين من ضمنها البيان الختامي وإعلان (العلا) للدورة ال41 للمجلس الأعلى والاستراتيجية الثقافية لدول المجلس (2020 – 2030) والتعاون الدولي في المجال الثقافي.

كما تطرق الاجتماع الى رؤية تطوير العمل المشترك بين قطاعي الثقافة والسياحة بدول مجلس التعاون الخليجي ومعارض الكتاب بدول المجلس وميثاق المحافظة على التراث العمراني وكذلك مركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية ونتائج أعمال وكلاء الاثار في دول المجلس.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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