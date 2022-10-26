دوليات

«يونيسف» تدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لاحتواء مرض الكوليرا في لبنان

منذ ساعتين
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(كونا) – دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) اليوم الاربعاء الى اتخاذ إجراءات عاجلة لاحتواء مرض (الكوليرا) الذي ينتشر في لبنان ويهدد حياة الأطفال والأسر الأكثر ضعفا.

 

واوضحت المنظمة عبر مكتبها في لبنان في بيان انها تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع وزارة الصحة اللبنانية للحد من انتقال عدوى وباء (الكوليرا).
 
واضافت انها وسعت نطاق استجابتها عبر المساعدة في تأمين المياه الآمنة وإدارة الصرف الصحي وتعزيز النظافة الشخصية من خلال دعم مؤسسات المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي ونقل كميات إضافية من المياه لمخيمات اللاجئين السوريين.
 
وذكرت المنظمة أنها قامت بشراء وتوزيع المستلزمات الطبية الطارئة على المستشفيات التي تم تخصيصها لإدارة حالات (الكوليرا) مع تأثر إدارة المياه والنظام الصحي بالأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي ضربت البلاد إضافة الى الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي عن الأراضي اللبنانية كافة.
 
وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في ال6 من اكتوبر الجاري تفشي وباء (الكوليرا) في اكثر من منطقة لبنانية مبينة أن عدد الوفيات بلغ حتى يوم امس الثلاثاء 11 حالة وفاة.

منذ ساعتين
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صورة studiopress

studiopress

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