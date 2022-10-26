مجلس الأمة

8 لجان برلمانية تجتمع اليوم الأربعاء لتحديد أولوياتها وآلية عملها

منذ 23 دقيقة
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تعقد 8 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم الأربعاء لتحديد أولوياتها وآلية عملها.

وتعقد لجنتا القيم ومعالجة الظواهر السلبية وحقوق الإنسان كل منهما اجتماعاً لتحديد أولوياتها وما يستجد من أعمال.

وتجتمع لجان شؤون التعليم والثقافة والإرشاد والمرافق العامة وحماية الأموال العامة والإسكان والعقار والمرأة والأسرة والطفل لتحديد آلية العمل، وما يستجد من أعمال.

وتناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب حامد محري البذالي في القضية رقم (2010/2022) حصر نيابة العاصمة والمقيدة برقم (537/ 2022) جنايات المباحث.

وتنظر اللجنة في مجموعة من الاقتراحات بقوانين، وبند ما يستجد من أعمال.

منذ 23 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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