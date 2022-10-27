الأردن.. تعديل وزاري هو الخامس على حكومة الخصاونة

(كونا) – أعلن الديوان الملكي الأردني اليوم الخميس صدور مرسوم ملكي بالموافقة على إجراء تعديل وزاري هو الخامس على حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة التي تشكلت في ال12 من اكتوبر 2020 خلفا لحكومة عمر الرزاز.

وقال الديوان في بيان انه تم بموجب التعديل الوزاري خروج ستة وزراء فيما ضم الطاقم الوزاري الجديد خمس نساء يتولين وزارات التخطيط والتنمية الاجتماعية والثقافة والاستثمار والشؤون القانونية في حين تم دمج وزارات (الاشغال والنقل) و(الصناعة والتجارة والعمل) واستحداث وزارة (الاتصال الحكومي) خلفا لمسمى وزير الدولة لشؤون الاعلام.

واضاف الديوان ان الوزراء الجدد أدوا اليمين الدستورية اليوم أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

يذكر أن تعديل الجديد هو الخامس على حكومة الخصاونة بعد عامين من تشكيلها فقد جرى التعديل الوزاري الأول في الثاني من ديسمبر 2020 واقتصر على حقيبة الداخلية فيما جرى التعديل الوزاري الثاني في السابع من مارس 2020 وشمل 11 حقيبة وزارية فيما حدث التعديل الثالث في ال29 من مارس 2020 وشمل وزارتي العمل والصحة في حين جرى التعديل الرابع في ال11 من أكتوبر 2021.

وكان العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني قد كلف الخصاونة في السابع من اكتوبر 2020 بتشكيل حكومته خلفا لحكومة عمر الرزاز إذ صدر مرسوم ملكي في ال12 من أكتوبر 2020 بالموافقة على تشكيل حكومة الخصاونة.