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«الإطفاء»: إصابة مقدم أثناء تعامله مع اندلاع حريق في منطقة الري

منذ 3 ساعات
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أُصيب ضابط إطفاء برتبة مقدم أثناء تعامله مع حريق اندلع في مصنع لتكرير الزيوت في منطقة الري؛ حيث نتج عنه إصابته وسقوطه من الدور الأول، ونُقل عبر الإسعاف إلى مستشفى الصباح لمعالجته، وفقاً لـ«الراي».
وتلقت غرفة عمليات قوة الاطفاء العام بلاغاً عصر اليوم الخميس باندلاع حريق في منطقة الري، حيث توجهت له مراكز إطفاء الشويخ الصناعية والعارضية والسالمية والإسناد الفني، واتضح أن الحريق في مصنع لتكرير الزيوت بمساحة تقدر بنحو 500 متر مربع وبجانبه منجرة، لافتاً إلى ان رجال الاطفاء تعاملوا مع الحريق بحرفية لمنع امتداده للمحلات المجاورة، وأُخمد بعد ساعتين من اندلاعه.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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