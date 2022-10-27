«الإطفاء» تسيطر على حريق مصنع لتكرير الزيوت في «الري»

(كونا) – أعلنت قوة الإطفاء العام ان فرقها تمكنت مساء اليوم الخميس من السيطرة على حريق اندلع في مصنع زيوت بمنطقة الري أدى إلى تعرض اثنين من رجال الإطفاء لاصابات تم إسعافهما وتسليمهما الى الطوارئ الطبية لتلقي العلاج اللازم.

وقالت القوة في بيان صحفي لإدارة العلاقات العامة والإعلام انه ورد بلاغ مساء اليوم الى ‏إدارة العمليات المركزية يفيد باندلاع حريق مصنع زيوت في منطقة الري وعلى اثره تم توجيه ‏مراكز إطفاء الشويخ الصناعي والعارضية والسالمية بالاضافة الى مركز الإسناد.

وأوضحت أنه فور وصول فرق الإطفاء تبين ان الحريق نشب في كميات كبيرة من الزيوت وشرع رجال الإطفاء بمكافحة الحريق وحصره في أماكن لعدم انتشاره الى المباني المجاورة واثناء مكافحة الحريق تعرض اثنان من رجال الإطفاء لاصابات وتم إسعافهما وتسليمهما الى الطوارئ الطبية لتلقي العلاج اللازم وتم استدعاء إدارة تحقيقات الحوادث لمعرفة أسباب الحريق.