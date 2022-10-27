«الإطفاء» تفقدت متطلبات السلامة بمشروع مبنى قصر العدل الجديد

قام نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد ويرافقه فريق من قطاع الوقاية بزيارة مشروع مبنى قصر العدل الجديد وذلك في اطار متابعة قوة الإطفاء العام لمتطلبات السلامة والوقاية من الحريق في المشاريع التنموية الكبرى بالبلاد ودعمها لتسريع عملية انجازها.

وصرح نائب رئيس قوة الاطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد بأن هذه الزيارة اتت بتوجيهات من سعادة رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد للوقوف على مراحل تنفيذ المشاريع ومتطلباتها الوقائية والمساهمة في تسريع الانجاز دون اي تأخير وفقا لمتطلبات قوة الإطفاء العام من اجل حماية الأرواح والممتلكات ماينصب أخيرا في تحقيق الأمن المجتمعي.