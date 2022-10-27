«البلدية»: إغلاق سردابين مخالفين في منطقة خيطان

في إطار الحملة التي أطلقتها البلدية بالتعاون مع قوة الإطفاء العام في جميع المحافظات للكشف على السراديب المستغلة تجارياً كمخازن بالمخالفة للوائح والقوانين وعدم السماح باستغلال البناء لأي غرض غير الغرض المرخص من أجله لخطورة استخدامه على الأرواح والممتلكات، وفي إطار تواصل الجولات التفتيشية المكثفة للفرق الرقابية في البلدية قام الفريق الرقابي بإدارتي التدقيق والمتابعة الهندسية وتدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الفروانية برصد سردابين مخالفين بمنطقة خيطان يتم استغلالهم تجارياً كمخازن بدون ترخيص من البلدية بالمخالفة للوائح واشتراطات البلدية.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية المحافظة م. سعيد العازمي أن الفريق الرقابي الذي ترأسه وأشرف عليه مفلح الهطلاني بإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية قد قام على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخزنين بإغلاقهم لاستغلالهم تجارياً بالمخالفة للوائح واشتراطات البلدية في غير الغرض المرخصة من أجله وفتح محل بدون ترخيص من البلدية.

وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السردابين بغلقهم وتوجيه إنذارين لصاحبي العقارين بإخلائهما وإزالة أسباب المخالفة والغلق وإلا سيتم وضع بلوك على العقارين.

ولفت إلى تواصل الفريق الرقابي لجولاته التفتيشية بكافة مناطق المحافظة لرصد السراديب المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للاشتراطات والضوابط المعمول بها في البلدية.