الدولار الأميركي ينخفض أمام الدينار.. واليورو يرتفع

(كونا) – انخفض سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الخميس بنسبة 0.19 في المئة إلى مستوى 0.308 دينار في حين ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.98 في المئة إلى مستوى 0.311 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الأربعاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 1.25 في المئة إلى مستوى 0.358 والفرنك السويسري بنسبة 0.63 في المئة لمستوى 0.313 دينار في حين استقر الين الياباني عند مستوى 0.002.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.